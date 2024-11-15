Генпрокурор РФ Краснов прибыл с рабочим визитом в Азербайджан

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 24 0

Глава надзорного ведомства примет участие в конференции по проблемам изменения климата.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Генпрокурор России Игорь Краснов прибыл с рабочим визитом в Азербайджан. Он примет участие в пленарном заседании высокого уровня 29-й сессии Конференции государств — участников Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP 29). Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Краснова в Баку встретили азербайджанский генпрокурор Камран Алиев, а также чрезвычайный и полномочный посол РФ в республике Михаил Евдокимов.

На саммите будут обсуждаться вопросы, связанные с борьбой против экологических преступлений, которые оказывают негативное влияние на климат.

«В этом году участие правоохранительного сообщества в климатическом саммите организовано Генеральной прокуратурой Азербайджанской Республики и Управлением ООН по борьбе с наркотиками и преступностью в сопредседательстве с Министерством внутренних дел Объединенных Арабских Эмиратов», — отмечается в публикации.

Генпрокурор РФ в ходе визита также проведет ряд встреч с иностранными коллегами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что глава Минздрава РФ Мурашко посетил ЛНР с рабочим визитом.

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