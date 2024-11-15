Нательная карта: о чем говорят тату кандидата на пост главы Пентагона Хегсета

Психолог Дугенцова: тату Пита Хегсета указывают на аутоагрессию и желание власти
Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/dts Nachrichtenagentur
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Новым министром обороны США может стать бывший военный и журналист Fox News.
Татуировка на предплечье кандидата на пост главы Пентагона Пита Хегсета может указывать на его стремление к власти. Об этом рассказала изданию aif.ru психолог Дарья Дугенцова.
По словам специалиста, большое количество рисунков на теле чаще всего свидетельствует о нехватке ярких ощущений в жизни или склонности к аутоагрессии, то есть желании причинить вред самому себе.
Что касается Хегсета, здесь речь идет о личностных предпочтениях. Например, изображения, связанные с армией, свидетельствуют о желании самоутвердиться.
«Христианская тематика демонстрирует нехватку веры, напоминание самому себе, что хочет быть верующим, возможно, чаще посещать церковь», — поясняет психолог.
Надпись на правом предплечье Хегсета «We the People» (Мы — люди — Прим. ред.) тоже дает яркую характеристику возможному руководителю Пентагона. Это — первые слова Конституции США. По мнению психолога, это говорит о его желании достичь высок в политике и добиться реальной власти.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что вспылили неожиданные факты из жизни будущего главы Пентагона Пита Хегсета.
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