Массовая эвакуация: в Германии обнаружили неразорвавшиеся бомбы времен Второй мировой

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 45 0

В Германии 14 тысяч жителей эвакуируют из-за бомб времен Второй мировой войны

Одна из крупнейших эвакуаций: в Германии обнаружили неразорвавшиеся бомбы

Фото: © РИА Новости/Игорь Маслов

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В радиус действия снарядов могут попасть 8650 хозяйств и около 300 предприятий.

В Германии объявили массовую эвакуацию из-за обнаруженных бомб времен Второй мировой войны. Об этом пишут местные СМИ.

По предварительной информации, неразорвавшиеся боеприпасы обнаружили на железнодорожном вокзале в Оснабрюке. Власти сообщают, что бомбы, вероятнее всего, удастся обезвредить только к 17 ноября.

В общей сложности в радиус действия бомб попадают 8650 хозяйств и около 300 предприятий. Из этих районов прямо сейчас эвакуируют 14 тысяч жителей. Отмечается, что эта эвакуация станет одной из крупнейших в истории.

Во время Второй мировой войны Оснабрюк неоднократно подвергался налетам англо-американской авиации. Было разрушено 65% зданий, а в центральной части — все 94%.

Ранее 5-tv.ru сообщал о неразорвавшемся боеприпасе, который обнаружили в Мурманске. Снаряд времен Великой Отечественной нашли в торговом порту. Он содержал больше 600 килограммов взрывчатки.

Территорию тут же оцепили, а жителей и сотрудников близлежащих зданий эвакуировали. В опасной зоне остались только шестеро саперов. Им потребовалось несколько часов, чтобы извлечь бомбу из земли, обвязать тросами и погрузить на специальный автомобиль. После — ее увезли на полигон, где и уничтожили.

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