Хочу в Донбасс: итальянский певец Аль Бано мечтает спеть для русских

Также исполнитель хита «Феличита» поделился авторским способом, как не захмелеть во время классического застолья в России.

Итальянский певец Аль Бано, исполнитель хита «Феличита», в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru открыл свои нежные чувства к русскому народу. Также он поделился оригинальными советами, которые помогут избежать курьезов во время русских застолий, а также озвучил мечту выступить для жителей Донбасса.

«Я безмерно люблю русский народ такой же любовью, как та, что русский народ подарил мне. Когда приехал сюда, любовь, которую русский народ подарил, растрогала меня, это было поразительно. И, естественно, на любовь я всегда отвечаю любовью», — сказал воодушевленный Аль Бано.

Певец вспомнил, что во время предыдущего визита в Россию вместе с бывшей супругой Роминой Пауэр она долго плакала из-за ржавой воды из крана в их гостиничном номере. Однако, уезжая, она плакала, не желая покидать эту страну. Ромина полюбила Россию, и Аль Бано уверен, что она мечтает вернуться обратно. Он добавил, что если бы им предложили спеть на Красной площади, она бы с радостью согласилась.

Кроме того, Аль Бано высказал желание выступить для жителей Донбасса.

«Я очень жду возможности спеть в Донбассе и на Красной площади. Мне хочется спеть и призвать всех к миру», — отметил итальянский певец.

Неудивительно, что первое, что поразило музыканта в России, — это традиционные обеды. Он поделился своим авторским методом как не захмелеть.

«Водка, „на здоровье“, один, два, три, двадцать, тридцать раз. Был риск, что сидел ты хорошо, а когда вставал, мог качаться, как корабль посреди моря. Тогда я придумал одну вещь: поставил бутылку воды у ног, и когда подходил момент „на здоровье“, я брал стакан, наливал туда воду», — сказал лайфхаком Аль Бано.

Итальянский певец заключил, что его любовь к России и россиянам «священна и неприкосновенна». Она не зависит от того, кому он дает интервью и где находитс. Всегда и везде Аль Бано будет желать своим русским поклонникам только всего лучшего.

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