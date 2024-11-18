В Брянской области уничтожили 26 беспилотников ВСУ

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 55 0

Подразделения ПВО Министерства обороны РФ ведут работу по обнаружению других воздушных целей.

В Брянской области уничтожили 26 беспилотников ВСУ

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

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В Брянской области подразделения противовоздушной обороны (ПВО) продолжают отражать атаку украинских беспилотников, которая началась накануне вечером. Об этом написал губернатор Александр Богомаз в личном Telegram-канале.

«Уважаемые земляки! Наши защитники отражают попытку атаки с применением БпЛА по территории Брянской области. <…> Просьба соблюдать необходимые меры безопасности!» — говорится в сообщении канала.

Подразделения ПВО Министерства обороны РФ продолжают вести работу по обнаружению воздушных целей противника. Всего обнаружено и ликвидировано 26 беспилотников ВСУ летательного типа. Работа продолжается. Информации о пострадавших пока нет. Губернатор сообщает, что экстренные и оперативные службы работают сообща.

Губернатор Александр Богомаз призывает граждан соблюдать все необходимые меры безопасности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фигурантов дела о вторжении РДК* в Брянскую область приговорили к пожизненным срокам заключения. Первые десять лет они проведут в тюрьме, оставшуюся часть — в колонии особого режима.

* — организация признана в России террористической и запрещена.

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