В Брянской области уничтожили 26 беспилотников ВСУ

В Брянской области подразделения противовоздушной обороны (ПВО) продолжают отражать атаку украинских беспилотников, которая началась накануне вечером. Об этом написал губернатор Александр Богомаз в личном Telegram-канале.

«Уважаемые земляки! Наши защитники отражают попытку атаки с применением БпЛА по территории Брянской области. <…> Просьба соблюдать необходимые меры безопасности!» — говорится в сообщении канала.

Подразделения ПВО Министерства обороны РФ продолжают вести работу по обнаружению воздушных целей противника. Всего обнаружено и ликвидировано 26 беспилотников ВСУ летательного типа. Работа продолжается. Информации о пострадавших пока нет. Губернатор сообщает, что экстренные и оперативные службы работают сообща.

Губернатор Александр Богомаз призывает граждан соблюдать все необходимые меры безопасности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фигурантов дела о вторжении РДК* в Брянскую область приговорили к пожизненным срокам заключения. Первые десять лет они проведут в тюрьме, оставшуюся часть — в колонии особого режима.

* — организация признана в России террористической и запрещена.