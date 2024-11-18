ВС РФ применяют против штурмовиков ВСУ тактику огневого вала. Лучшее видео из зоны СВО
ВС РФ применяют в зоне СВО против штурмовиков ВСУ тактику огневого вала
Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Таким образом были ликвидированы украинские боевики, пытавшиеся закрепиться в одном из зданий.
Опорный пункт ВСУ на кураховском направлении был уничтожен расчетом 122-мм гаубицы Д-30 отдельной мотострелковой бригады группировки «Юг». Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.
Благодаря корректировке артиллерийского огня с воздуха, производившейся в режиме реального времени, было нанесено огневое поражение живой силе противника, пытавшегося закрепиться в одном из зданий.
«Армия России сейчас применяет тактику огневого вала, то есть перед наступающими штурмовыми подразделениями, артиллерия наносит огневое поражение в большом количестве, и уже при продвижении штурмовых подразделений огонь переносится непосредственно перед ними вперед», — рассказал командир гаубично-самоходного артиллерийского дивизиона с позывным «Макс».
Расчеты гаубиц Д-30 на Донецкой линии фронта регулярно выполняют огневое прикрытие действий мотострелковых подразделений на всех направлениях, уничтожая плановые и внеплановые цели на дистанции свыше 15 километров.
Спецоперация России по защите Донбасса
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
- 18 нояб
- До сих пор слышны взрывы: как саперы обезвреживают мины в курском приграничье
- 18 нояб
- «Преступная сущность»: в МИД прокомментировали убийство главреда курской газеты
- 18 нояб
- Более 20 боевиков ВСУ сдались в плен в Курской области
- 18 нояб
- Число пострадавших при атаке ВСУ на маршрутку в Горловке выросло до 10
- 18 нояб
- ВС РФ поразили военные аэродромы и склады хранения беспилотников на Украине
- 18 нояб
- ВС РФ освободили Новоалексеевку в ДНР
- 18 нояб
- Летают круглые сутки: российские военные используют трофейные дроны против ВСУ
- 18 нояб
- «Хотят выжить»: боевики ВСУ сдаются в плен целыми подразделениями
- 18 нояб
- ВСУ понесли большие потери при попытке вырваться из «котла» в Курской области
- 18 нояб
- Битва за Часов Яр: минометы «Тюльпан» выбивают ВСУ с окраин города
Читайте также
87%
-0.06 105.46
-0.25
Нашли ошибку?