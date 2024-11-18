Свет мой, зеркальце: косметолог развеяла популярные мифы об уходе за кожей

Главная ошибка — использования солнцезащитного крема исключительно в ясную погоду.

Средства с SPF нужно использовать не только в солнечную погоду, ведь они могут защитить кожу от воздействия синего света, исходящего от монитора компьютера. Об этом рассказала изданию Газета.ру врач-трихолог, врач-косметолог Анастасия Костенко.

Специалист утверждает, что крема с SPF нужно использовать не только в солнечные дни перед выходом на улицу. Дело в том, что UVA-лучи способны проходить даже сквозь тучи и через стекла. К тому же, SPF может снизить уровень воздействия синего света, исходящего от монитора. Экраны современных устройств могут спровоцировать появление пигментных пятен.

Также эксперт уверена, что не все натуральные косметические средства безопаснее синтетических. Некоторые из них вызывают аллергический контактный дерматит, в то время как немалая часть искусственно разработанной косметики безопасна.

По мнению Костенко, нужно быть осторожными в применении скарбов.

«Скрабы часто содержат крупные и жесткие абразивные частички. При скрабировании на коже появляются микроцарапины и происходит повреждение кожного барьера. Это может провоцировать воспаление кожи. Лучше использовать очищающие средства с кислотами», — пояснила врач.

Кроме того, трихолог разрушила несколько популярных мифов, связанных с косметологией. Например, вопреки распространенному мнению, жирная кожа тоже нуждается в увлажнении. Многие очищающие средства смывают водно-липидную мантию, что провоцирует еще большее выделение кожного сала. В таком случае лучше выбрать легкие некомедогенные матирующие средства.

Также ошибочным является миф о том, что нужно нужно менять косметические средства и использовать многоступенчатый уход. Если средства качественные и идеально подходят кожи, нет необходимости использовать больше двух-трех продуктов или вовсе менять их на что-то другое. Кожа не испытывает привыкания к уходовым средствам.

Специалист также отметила, что антивозрастные продукты направлены на замедление процессов старения, но они не могут избавить кожу от уже существующих морщин.

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