Череп в одном месте, туловище — в другом: скелет человека нашли в лесу в Петербурге

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 1 737 0

В лесу в Санкт-Петербурге обнаружили скелет человек

Череп в одном месте, туловище — в другом: скелет человека нашли в лесу Петербурга

Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин

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Останки принадлежат пропавшему ранее человеку.

Скелет человека нашли в лесу города Зеленогорск, который входит в состав Санкт-Петербурга. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Как рассказал собеседник, страшную находку обнаружили в воскресенье, 17 ноября. Прибывшие на место правоохранители увидели, что череп находится в полуметре от туловища, а рук и вовсе нет. В ходе осмотра была обнаружена карта петербуржца 1977 года рождения. Этот гражданин пропал в июне 2024-го.

Найденные останки направлены в морг для установления личности и причины смерти. Вместе с тем правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Крыму раскрыли убийство бизнесмена 25-летней давности.

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