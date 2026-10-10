Взрыв прогремел в аэропорту Эр-Рияда

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 43 0

Очевидцы сообщили о большом числе пострадавших.

Что известно о взрыве в аэропорту Эр-Рияда 10 октября

Фото: Reuters/Social Media

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В международном аэропорту Эр-Рияда в Саудовской Аравии прогремел взрыв, после которого людей вывели из здания, а авиакомпании начали отменять рейсы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев и источники, знакомые с ситуацией.

По словам свидетелей, после происшествия к аэропорту направили более десяти машин скорой помощи, а на месте находилось много пострадавших.

«Более десятка машин скорой помощи направились к международному аэропорту Эр-Рияда, а пассажиров эвакуировали после того, как прогремел взрыв в субботу, 10 октября», — говорится в сообщении агентства.

На этой неделе аэропорт Эр-Рияда уже дважды подвергался атакам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 8 октября в аэропорту Эр-Рияда в результате атаки йеменских хуситов загорелся самолет авиакомпании Saudia. Воздушное судно стояло у терминала и получило серьезные повреждения. Пассажиров на борту не было, однако источники не исключили наличие пострадавших.

На фоне атак работу аэропорта приостанавливали, а некоторые международные авиакомпании отменили рейсы в столицу Саудовской Аравии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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