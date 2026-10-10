Минобороны сообщило об ударе по центру хранения данных в Киеве

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Дарья Белова
Дарья Белова 30 0

По данным ведомства, объект использовали украинские военные для работы с разведывательными сведениями.

Минобороны сообщило об ударе по дата-центру в Киеве

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Российские военные нанесли удар по центру обработки данных «АТМ Укрсиббанка» в Киеве. По информации Минобороны России, украинские вооруженные силы использовали объект для сбора, обработки и хранения разведывательной информации.

В ведомстве уточнили, что удар стал частью серии атак беспилотниками по объектам на территории Украины. Помимо дата-центров, целями стали портовая инфраструктура и морские суда, задействованные в доставке военных грузов.

Также Минобороны сообщило о поражении сухогруза, который следовал морем и доставлял в порт Одессы грузы военного назначения.

Ранее 5-tv.ru сообщал об ударах российской авиации по позициям ВСУ в Харьковской области. Минобороны РФ опубликовало кадры работы экипажей, применивших авиабомбы ФАБ-500 с универсальными модулями планирования и коррекции по пунктам временного размещения украинских подразделений в районах Купино и Гогино.

В ведомстве заявили об уничтожении назначенных целей.

Также 5-tv.ru сообщал о поражении российскими военными штаба военно-морской базы «Восток» ВМС Украины.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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Минобороны сообщило об ударе по центру хранения данных в Киеве

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