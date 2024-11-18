Германия поставит Украине 4 тысячи высокотехнологичных ударных беспилотников

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В ФРГ их называют мини-Taurus в честь дальнобойных ракет.

Фото, видео: IMAGO/Uwe Koch/ТАСС; 5-tv.ru

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Четыре тысячи высокотехнологичных ударных беспилотников получит Украина от Германии. Как сообщают немецкие издания, поставки начнутся в декабре — по несколько сотен единиц дронов в месяц.

Они оснащены искусственным интеллектом. В вооруженных силах ФРГ их прозвали мини-Taurus в честь дальнобойных ракет. Дальность полета таких дронов в четыре раза превышает те, что сейчас есть у ВСУ. Также они могут нести большой запас взрывчатки.

По заявлению министра обороны Германии Бориса Писториуса, эти беспилотники якобы буду применятся против российских командных центров. Однако смогут ли они противостоять нашей системе радиоэлектронной борьбы — неизвестно. Ранее даже на Западе отмечали ее высокую эффективность.

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