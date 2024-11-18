ВС РФ освободили Новоалексеевку в ДНР
Российские силы продолжают вытеснять противника с территории Донбасса.
Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Российские силы взяли под контроль еще один населенный пункт в Донецкой Народной Республике. Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили Новоалексеевку. Об этом сообщили в Минобороны страны.
Как отметили в ведомстве, в ходе боевых действий противник потерял более 500 боевиков, а также различную военну технику, включая американскую гаубицу М-777 и польскую самоходную артиллерийскую установку Krab.
Спецоперация России на Украине
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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