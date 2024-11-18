ВС РФ освободили Новоалексеевку в ДНР

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 89 0

Российские силы продолжают вытеснять противника с территории Донбасса.

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Российские силы взяли под контроль еще один населенный пункт в Донецкой Народной Республике. Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили Новоалексеевку. Об этом сообщили в Минобороны страны.

Как отметили в ведомстве, в ходе боевых действий противник потерял более 500 боевиков, а также различную военну технику, включая американскую гаубицу М-777 и польскую самоходную артиллерийскую установку Krab.

Спецоперация России на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
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