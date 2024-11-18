Отдать «хорошим людям»: сын Светличной может остаться без наследства

Звезда советского кино ушла из жизни утром 16 ноября в возрасте 84 лет.

Сын заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной Алексей Ивашов может лишиться наследства, если звезда при жизни оформила дарственную или завещание на третье лицо. Об этом рассказал юрист Иван Соловьев в беседе с aif.ru.

«Дарственные активно используют люди, чтобы после их смерти близкие избежали расходов, связанных с оценкой наследной массы и других. Второй вариант — это завещание, когда наследодатель распределяет свое имущество», — объяснил эксперт.

Если завещания нет, то имущество распределяется между наследниками в соответствии с Гражданским кодексом РФ. У Светличной есть сын, который является наследником первой очереди. Именно ему, вероятно, должны достаться три квартиры в Москве, драгоценности и антиквариат, которыми, по некоторым данным, владела артистка.

Стоит отметить, что Светличная неоднократно заявляла о своем желании оставить недвижимость «хорошим людям», а не своим родственникам. Если такой документ есть, то Ивашов может попытаться его оспорить. Для этого ему предстоит доказать в суде, что актриса находилась в болезненном состоянии или на нее оказывалось давление со стороны.

Кроме того, на обязательную долю имеют право несовершеннолетние и нетрудоспособные взрослые дети. Поэтому, если Ивашов достиг пенсионного возраста и имеет инвалидность, он по закону может рассчитывать на не менее чем половину доли.

Звезда советского кино ушла из жизни утром 16 ноября в возрасте 84 лет. Известно, что артистка страдала от тяжелой болезни, однако точного диагноза никто из ее близкого окружения пока не назвал.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что просила Светлана Светличная перед смертью.