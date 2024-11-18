В Кремле обратили внимание на публикации СМИ о решении Байдена по ударам вглубь России

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уверен, что это может привести к новому витку напряженности.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Stringer; 5-tv.ru

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Решение Байдена о том, что ВСУ якобы теперь может наносить удары дальнобойными ракетами вглубь территории нашей страны, не изменит ситуацию в зоне СВО, однако серьезно повлияет на судьбу самой Украины. Об этом сегодня заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, ответ России будет зеркальным. И не исключено, что для этих целей Минобороны применит новейшие системы отечественного вооружения, которые раньше в ходе спецоперации не использовали.

Он подчеркнул, что широкий жест уходящего президента США к тому же окончательно разрушит российско-американские отношения.

«Уходящий президент Байден в силу возраста, как и любой человек, все мы смертны, когда-то уйдет из жизни. Но складывается впечатление, что, думая об этом, он мечтает о вечном и хочет утащить с собой всю Америку, а может быть и весь мир», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

О том, что решение Байдена может стать новым витком напряженности в геополитической обстановке, сегодня сказал и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что в Кремле обратили внимание на поступающие новости, однако ни в одной публикации пока не нашли ссылки на официальный источник информации.

«Если такое решение действительно было сформулировано и доведено до киевского режима, то, конечно же, это качественно новый виток напряженности и качественно новая ситуация с точки зрения вовлеченности Соединенных штатов в этот конфликт. Позиция нашего президента, позиция российской стороны была предельно четко и недвусмысленно сформулирована главой нашего государства в его заявлении, которое он сделал в Санкт-Петербурге, когда он там был и выступал на культурном форуме», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

О том, что безрассудность поступка уходящего президента США является не чем иным, как попыткой разжечь Третью мировую, говорят и сами американские чиновники. Ведь по сути снятие ограничений — это формальность, так как обслуживанием и доведением дальнобойного оружия занимаются западные инструкторы, поэтому Штаты фактически дали разрешение сами себе.

Европа вслед за США тоже вроде бы идет на эскалацию, но сведения о том, что Париж и Лондон разрешили Киеву наносить удары дальнобойными французскими SCALP и британскими Storm Shadow, газета Le Figaro быстро удалила.

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