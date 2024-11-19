Расчет «Урагана» ударил по подразделениям ВСУ на красноармейском направлении. Лучшее видео из зоны СВО

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 139 0

Опубликовано видео, как «Ураган» ударил по пехоте ВСУ под Красноармейском

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны /ТАСС;Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Дальность поражения у системы — 36 километров.

Расчет РСЗО «Ураган» уничтожил технику и пехоту ВСУ на красноармейском направлении. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Использование системы позволяет точечно поражать места хранения боеприпасов или сосредоточения техники неприятеля.

«Дальность поражения у этой машины очень большая — 36 километров. Из-за этого мы можем поражать тылы и резервы противника», — рассказывает командир реактивно-артиллерийской батареи с позывным «Томь».

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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