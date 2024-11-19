Расчет «Урагана» ударил по подразделениям ВСУ на красноармейском направлении. Лучшее видео из зоны СВО
Опубликовано видео, как «Ураган» ударил по пехоте ВСУ под Красноармейском
Фото, видео: Пресс-служба Минобороны /ТАСС;Минобороны РФ; 5-tv.ru
Дальность поражения у системы — 36 километров.
Расчет РСЗО «Ураган» уничтожил технику и пехоту ВСУ на красноармейском направлении. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
Использование системы позволяет точечно поражать места хранения боеприпасов или сосредоточения техники неприятеля.
«Дальность поражения у этой машины очень большая — 36 километров. Из-за этого мы можем поражать тылы и резервы противника», — рассказывает командир реактивно-артиллерийской батареи с позывным «Томь».
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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