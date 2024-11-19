В кафе на Ленинградском проспекте произошел пожар

В шестиэтажном здании на Ленинградском проспекте в Москве произошел пожар. Об этом сообщает источник 5-tv.ru. Отмечается, что возгорание началось на территории кафе.

«Ленинградский проспект 69с1. Загорание в кафе, команда прибыла. Здание шестиэтажное, жилое, кирпичное, первый этаж административный, из подвала белый дым», — отметил источник 5-tv.ru.

Как стало известно позже, горели овощи в подвале. Пожарные оперативно ликвидировали пожар. Пострадавших нет.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Оренбурге из полыхающей квартиры спасли восьмилетнего мальчика. Ребенок вылез в окно.

Огонь уже охватил балкон, когда мальчика заметили на карнизе соседнего окна. Ребенок держался за раму звал на помощь. Очевидцы сразу растянули внизу покрывало, чтобы поймать мальчишку, если тому пришлось бы прыгать. Но ему не пришлось. Один из пожарных поднялся по автолестнице, забрал школьника и благополучно спустился с ним на землю. Кроме этого из горящего дома спасатели вывели еще трех взрослых.