«Родина-мать зовет»: представлен логотип 80-летия Победы
В Москве представили логотип 80-летия Победы в Великой Отечественной войне
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Правительство готовит большую программу празднования годовщины в 2025 году.
В Москве представили логотип празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Торжественная церемония прошла на Поклонной горе.
Символом празднования стал образ Родины-матери в исполнении скульптора Евгения Вучетича. Рядом с фигурой размещена Георгиевская лента и подпись «80. Победа!».
«Родина-мать зовет. Это действительно образ, который всем нам знаком с детства. И он вызывает самые величественные чувства у нашего народа. Мне кажется, в этом символ силы, непобедимости и символ Победы», — сказал народный артист России Владимир Машков.
Министр культуры России Ольга Любимова анонсировала большую программу празднования на грядущий год. По всей стране пройдут патриотические акции и памятные мероприятия.
Узнать о них подробнее можно будет на портале may9.ru. Он уже заработал. Там же можно посмотреть советские фильмы, посвященные Великой Отечественной войне.
Читайте также
87%
0.09 105.73
0.27
Нашли ошибку?