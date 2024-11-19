«Родина-мать зовет»: представлен логотип 80-летия Победы

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В Москве представили логотип 80-летия Победы в Великой Отечественной войне

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Правительство готовит большую программу празднования годовщины в 2025 году.

В Москве представили логотип празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Торжественная церемония прошла на Поклонной горе.

Символом празднования стал образ Родины-матери в исполнении скульптора Евгения Вучетича. Рядом с фигурой размещена Георгиевская лента и подпись «80. Победа!».

«Родина-мать зовет. Это действительно образ, который всем нам знаком с детства. И он вызывает самые величественные чувства у нашего народа. Мне кажется, в этом символ силы, непобедимости и символ Победы», — сказал народный артист России Владимир Машков.

Министр культуры России Ольга Любимова анонсировала большую программу празднования на грядущий год. По всей стране пройдут патриотические акции и памятные мероприятия.

Узнать о них подробнее можно будет на портале may9.ru. Он уже заработал. Там же можно посмотреть советские фильмы, посвященные Великой Отечественной войне.

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