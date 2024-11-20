Это не Подольская: Пресняков-младший признался в любви одной женщине

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 148 0

Певец Владимир Пресняков поздравил знаменитую маму с днем рождения

«Именно тебя»: Владимир Пресняков признался в любви не жене

Фото: © РИА Новости/Мурад Оруджев

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Кем еще дорожит артист, кроме жены?

Певец Владимир Пресняков-младший поздравил маму Елену Преснякову, Заслуженную артистку России, с днем рождения. Об этом рассказал портал 7Дней.ru.

Экс-солистке ВИА «Самоцветы» исполнилось 78 лет. Знаменитый сын посвятил ей трогательные слова.

«Моя любимая МАМА. Как здорово, что БОГ мне дал именно Тебя. Главное: будь здорова и счастлива. С днем рождения, Моя самая нежная добрая и веселая Мамочка», — написал музыкант.

К поздравлениям присоединились и подписчики артиста. Поклонники отметили, что у звездных родственников отличные отношения.

«Мне нравится ваша образцовая семья. С днем рождения!»

«Маме Лене и всей Вашей замечательной семье здоровья и благополучия», — пишут они.

Владимир Пресняков-младший и сам уже трижды родитель. От прошлого брака у него есть сын Никита Пресняков, который не нарушил семейные традиции и тоже стал артистом. А в нынешнем браке с Натальей Подольской певец стал папой еще двоих мальчиков — Артемия и Ивана.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Наталья Подольская поделилась казусом с выступления.

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