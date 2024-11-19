Celebrity Party: звезды на красной дорожке Woman.ru

Женский журнал о моде, диетах и косметике отпраздновал свой 26-й день рождения.

Начало рабочей недели вовсе не повод расстраиваться, ведь Woman.ru организовал свой праздник. В самом центре столицы собрались все звезды российского шоу-бизнеса, а хедлайнерами этого вечера стала группа «Город 312» и CHEBANOV.

В чем секрет счастья Ирины Безруковой, с кем пришел Тимур Родригез, каким образом решила удивить Мария Цигаль — подробнее в фоторепортаже 5-tv.ru.