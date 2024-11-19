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Гевондян Каринэ
Гевондян Каринэ 796

Celebrity Party: звезды на красной дорожке Woman.ru

Женский журнал о моде, диетах и косметике отпраздновал свой 26-й день рождения.

Начало рабочей недели вовсе не повод расстраиваться, ведь Woman.ru организовал свой праздник. В самом центре столицы собрались все звезды российского шоу-бизнеса, а хедлайнерами этого вечера стала группа «Город 312» и CHEBANOV.

В чем секрет счастья Ирины Безруковой, с кем пришел Тимур Родригез, каким образом решила удивить Мария Цигаль — подробнее в фоторепортаже 5-tv.ru.

Celebrity Party: звезды на красной дорожке Woman.ru

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Марк Тишман решил зайти с козырей: классический костюм сделал свое дело. Видимо, активный поиск второй половинки все же продолжается.

ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

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У Екатерины Молоховской с Тишманом явно была какая-то договорённость, иначе как объяснить их идеально подобранные образы? Новая звезда сериала «Зона комфорта» вела себя дружелюбно, ни в чем себе не отказывая.

ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

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Роскошная Мария Цигаль и ее роковой образ заставили даже самого Тимура Родригеза не отводить глаза. Однако, роль «избранника на вечер» досталась Владимиру Сажину — именно с ним дизайнер пришла на мероприятие.

ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

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А вот Тимур Родригез ни на шаг не отпускал свою возлюбленную Екатерину Кабак. Пара успела только попозировать фотографам, далее — скрылась. Наедине им сейчас явно лучше.

ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

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Ирина Безрукова и ее лучезарная улыбка во все времена. Возможно, у актрисы явно кто-то появился, ведь с мероприятия она ушла рано и забрал ее пока никому не известный мужчина.

ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

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У Жени Малаховой все стабильно: песня CHEBANOV «Ночь» явно в ее плейлисте. Этот хит актриса пела в унисон с артистом.

ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

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Анастасия Денисова на дорожке разоткровенничалась: и про гонорары актеров поговорила, и бывшего супруга обсудила.

ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 ноября, для всех знаков зодиака