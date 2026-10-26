«Если это будет безопасно»: Самойлова поставила условие Джигану из-за детей

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 595 0

Представители блогера подтвердили, что речь идет о временном ограничении родительских прав рэпера, а не об окончательном лишении.

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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Самойлова не требует полностью лишить Джигана родительских прав

Блогер Оксана Самойлова не добивается полного лишения рэпера Джигана (настоящее имя — Денис Устименко-Вейнштейн. — Прим. ред.) родительских прав. Она просит суд временно ограничить его в правах на полгода и определить место жительства детей с ней. Об этом 5-tv.ru сообщили адвокаты Самойловой Марина Дубровская и Ирина Кузнецова.

Судебное заседание проходит в закрытом режиме, поэтому подробности процесса защитники не раскрывают. При этом адвокаты подтвердили, что требования Самойловой остаются прежними: она хочет, чтобы дети проживали с матерью до вынесения решения суда.

«Мы поддерживаем до сих пор наши требования в полном объеме. То есть мы просим ограничить и определить место жительства детей до решения суда с матерью», — заявила Марина Дубровская.

Речь идет именно об ограничении родительских прав, а не о полном лишении. По словам адвоката, Самойлова оставляет возможность для последующего восстановления Джигана в родительских правах, если это будет безопасно для детей.

«Оксана надеется, что, возможно, можно будет потом восстановить в родительских правах, если это будет безопасно для детей», — объяснила Дубровская.

При этом адвокаты подчеркнули, что Самойлова открыта к диалогу и не исключает мирного урегулирования ситуации.

Вопрос алиментов в рамках этого судебного процесса не рассматривается. Как объяснили защитники, между сторонами уже заключено соглашение об их уплате, которое является исполнительным документом.

«Приставы уже работают», — отметила Дубровская.

Адвокаты Джигана от комментариев отказались.

Ранее 5-tv.ru писал о скандале с Джиганом в подмосковном коттеджном поселке «Шато Соверен». В ночь с 3 на 4 июля рэпер удерживал сотрудников и охрану в доме почти десять часов и угрожал им оружием.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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