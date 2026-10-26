Все еще не может дышать сама: новые подробности о состоянии Федосеевой-Шукшиной
После ухудшения состояния на фоне хронических сердечных заболеваний артистку ввели в медикаментозный сон.
Фото: © РИА Новости/Руслан Кривобок
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Состояние Федосеевой-Шукшиной улучшилось
Народной артистке РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной стало немного лучше, она находится в ясном сознании. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.
Несмотря на улучшение, 88-летняя актриса по-прежнему дышит с помощью аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Ее состояние остается стабильно тяжелым, однако препараты для поддержания артериального давления уже отменили.
Федосееву-Шукшину экстренно госпитализировали 14 октября из-за проблем с сердцем. У актрисы усилилась одышка и появились отеки. Ее даже пришлось ввести в медикаментозный сон. Причиной ухудшения самочувствия стали хронические заболевания сердца.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что дочь артистки Ольга опровергла сообщения в СМИ об отказе почек у матери. Она рассказала, что недавно навещала актрису и общалась с ней. По ее словам, состояние актрисы стабильное, а лечение продолжается в обычном режиме.
Ольга выразила недовольство подобными публикациями и заявила, что больше не хочет комментировать каждую новость о здоровье матери.
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