Все еще не может дышать сама: новые подробности о состоянии Федосеевой-Шукшиной

Состояние Федосеевой-Шукшиной улучшилось

Народной артистке РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной стало немного лучше, она находится в ясном сознании. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

Несмотря на улучшение, 88-летняя актриса по-прежнему дышит с помощью аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Ее состояние остается стабильно тяжелым, однако препараты для поддержания артериального давления уже отменили.

Федосееву-Шукшину экстренно госпитализировали 14 октября из-за проблем с сердцем. У актрисы усилилась одышка и появились отеки. Ее даже пришлось ввести в медикаментозный сон. Причиной ухудшения самочувствия стали хронические заболевания сердца.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что дочь артистки Ольга опровергла сообщения в СМИ об отказе почек у матери. Она рассказала, что недавно навещала актрису и общалась с ней. По ее словам, состояние актрисы стабильное, а лечение продолжается в обычном режиме.

Ольга выразила недовольство подобными публикациями и заявила, что больше не хочет комментировать каждую новость о здоровье матери.

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