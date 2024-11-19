Зеленский представил в Верховной Раде «План стойкости Украины»

В Киеве отчаянно ищут варианты — как повлиять на США и Евросоюз, чтобы получить новую помощь. Так называемый «План победы» никого на Западе не впечатлил и Зеленский быстро предложил замену. Теперь это «План стойкости» из десяти пунктов. Впрочем, он мало чем отличается от прежних наборов клише. А некоторые пункты, вообще, из жанра фэнтези: испытывая жесткий энергодефицит, на Банковой хотят удивить мир «промышленным чудом». Корреспондент «Известий» Александр Тузиков.

Ему еще аплодируют, и даже стоя, но только выражения на лицах-масках украинских народных избранников и военного истеблишмента во главе с Сырским весьма нерадостные. Некоторые и вовсе смотрят в пол.

Так называемый «План победы», с которым киевский политик ездил в Штаты клянчить 300 миллиардов долларов замороженных российских активов на скупку оружия по всему миру, весьма быстро сменился на менее фееричный «План стойкости». Его Зеленский и представил Верховной Раде.

Вместе с «перемогой» из документа выветрился финансовый аспект, во всяком случае, теперь Зеленский ждет чудес от своих подданных. Во-первых, они смогут выбрать кого-нибудь более вменяемого только после окончания боевых действий, а во-вторых, «стратег» потребовал разогнать темпы военно-промышленного производства фактически с нуля и до бесконечности. Уже в следующем году, заявил Зеленский, украинский ВПК произведет не менее 30 тысяч дальнобойных дронов и трех тысяч крылатых ракет.

Но есть нюанс. Во-первых, их скоро некому будет производить и использовать. Во-вторых, Запад все менее охотно дает оружие и деньги. Чего стоит признание уходящего 1 декабря со своего поста главы Евродипломатии Жозепа Борреля, что его последняя миссия не будет выполнена и Киев не получит более пяти миллиардов евро из так называемого Европейского фонда мира. Венгрия более года «морозила» эти финансы за бессмысленностью расходов и накануне заблокировала вновь. Еврочиновник разводит руками: Украина не сплотила, а разделила Европу.

«Слишком много раз нам не удавалось быть едиными, слишком часто мы затягивали обсуждения. Нельзя претендовать на статус геополитической силы, если вам нужны недели и месяцы на достижение соглашения, чтобы действовать», — сказал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

В администрации Трампа тоже дали понять: самим деньги нужны. Пусть Европа отдувается. Истеблишмент Старого Света твердит подобно заклинаниям: да, мы не бросим поддерживать Киев. Выглядит все менее убедительно.

«Что касается решения американской стороны, я хочу подчеркнуть, что это не пересмотр, но усиление поддержки, уже предоставленной, в том числе и другими партнерами, что особенно важно в данный момент. Ответом на лозунг „Америка в первую очередь“ является „Объединенная Европа“. Европа, объединенная ради наших интересов и ради собственной безопасности. И это мы будем развивать», — указала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Впрочем, «разъединенная Европа» тоже начинает понимать, что к чему. Европарламент откровенно скучал, слушая дистанционное обращение Зеленского. Или вообще не слушал — сидел в смартфонах.

«Вместе — это Украина и вся Европа, и все наши партнеры, наши друзья в США и по всему миру», — говорил Зеленский.

И совсем абсурдные заявления Зеленского: Киев не откажется от прав на всю территорию, вопреки четким заявлениям команды Трампа о том, что это невозможно.

И открытый вызов новому хозяину Белого дома. «Пока весь мир ждет чуда от Трампа, мы должны пахать», — призывает Зеленский украинцев. Вероятно, «План стойкости» скоро сменит новый план... «капитуляции».

Впрочем, на Западе, если брать не упертую элиту, ориентированную на глубинное государство США, а мыслящую прослойку общества, Зеленскому давно вынесен приговор или поставлен диагноз. Заявления киевского политика, что Украина самостоятельна и Штаты не заставят ее просто сесть за стол переговоров и выслушать условия мира, одной фразой прокомментировал геополитик, сотрудник Университета Хельсинки.

«Стал клоуном, им и останется», — заявил Туомас Малинен.

К этому и добавить нечего.