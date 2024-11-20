У Вашингтона в его антироссийском движении все меньше спутников. Бразильский форум «Большой Двадцатки», который сегодня завершается в Рио-де-Жанейро, можно считать переломным моментом.

Вот, например, итоговая декларация. В ней, конечно, есть призывы к миру на Украине. Но на самом саммите очень мало говорили о поддержке Киева. И вообще не было критики в адрес Москвы. Такое, за последние годы, пожалуй, впервые. А чего стоит заявление Раджепа Таипа Эрдогана, который возглавляет страну НАТО, и вот как отреагировал на ракетную атаку по России.

«Я думаю, что этот шаг должен быть рассмотрен официальными лицами НАТО. Прежде всего, у России должна быть и есть возможность защищать себя», — подчеркнул президент Турции.

Кстати, глав основных стран участниц НАТО, встречали в Бразилии не очень гостеприимно. «Убийца детей» — Макрон, Байден — «геноцид, » «убийца женщин» — Шольц и «военный преступник» — Исиба. Из Рио-де-Жанейро передает корреспондент «Известий» Виктор Синеок.

«Саммит двадцати» завершен. Уже можно подводить промежуточные итоги. Российская делегация покидает Рио-де-Жанейро, довольная результатами. Один из главных: Запад не смог протолкнуть в повестку свои деструктивные нарративы.

Основной посыл: побольше Украины на побережье Рио. Вплоть до украинских ударов по территории России ракетами ATACMS. Удар явно неслучайно произошел в самый разгар «Двадцатки». «Известия» первыми спросили главу российского МИД о причинах и последствиях.

— Удары нанесены по Брянской области ракетами ATACMS, шесть ракет. Еще неизвестна их точная модификация, но что это, по-вашему, было? — спросил корреспондент.

— Это, конечно, сигнал о том, что они хотят эскалацию. И без американцев использовать эти ракеты высокотехнологичные — Путин об этом многократно говорил — невозможно. … По сути дела, это не одобрение для того, чтобы Украина использовала дальнобойные ракеты, а это просто объявление, что «мы теперь будем бить до 300 километров». Даже Боррель сказал, что это официально, а европейцы, дескать, обсуждали, но решили, что каждый будет сам за себя принимать решения, — ответил Лавров.

Два дня на побережье лидеры G20 должны были искать способы борьбы с неравенством и голодом. Но американцы подготовили сюрприз: Байден, уходя, подставил сразу всех. Бразилии испортил информационный ландшафт перед саммитом, Украине, очевидно, будущее. И Запад напугал до дрожи в коленках.

Эммануэль Макрон ринулся жать Лаврову руку на фотографировании, а потом… возложил на Россию ответственность за эскалацию.

«Это решение, в целом, хорошее. Я понимаю, что оно было вызвано, в том числе серьезным изменением в конфликте — не стоит недооценивать участие войск КНДР на стороне России в действиях на европейской земле», — сказал Эммануэль Макрон.

Впрочем, это не имело отношения к сути принятых решений, но обсуждать пришлось. В прессу вбросили новость, что теперь Украине можно бить дальнобойным оружием по российской территории.

— На саммите обсуждали ли вы с представителями других государств западных или дружественных нам эти пресловутые разрешения американцев бить дальнобойными ракетами по нашей территории. Если да, какие вы услышали мнения? — уточнил корреспондент «Известий» Виктор Синеок.

— Спрашивал у меня кто-то на ходу в кулуарах: «Это правда?» Я сказал, я не знаю, правда это или неправда. Мы занимаемся обеспечением своей безопасности. Мы все, что необходимо знать тем, кто подумывает над этим, сказали официально… У нас сегодня основы ядерной доктрины официально опубликованы. Там все подтверждено, уже теперь законодательно закреплено то, что президент месяц с небольшим назад озвучивал публично. Я надеюсь, что там будут эту доктрину читать, — ответил Лавров.

Но это разговоры в кулуарах. В официальную повестку саммита Украина почти не попала. Всего один параграф посвящен конфликту в итоговом документе.