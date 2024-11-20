Расчет «Града» ликвидировал группу спецназа ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 145 0

Опубликовано видео, как расчет «Града» ликвидировал группу спецназа ВСУ

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Наши бойцы в своей тактике используют эффект неожиданности. Противник не знает, откуда на этот раз прилетят реактивные снаряды.

Российские военнослужащие из расчета РСЗО «Град» мотострелковой бригады группировки войск «Запад» поразили позиции ВСУ в зоне проведения спецоперации. В ходе выполнения боевой задачи была уничтожена группа спецназа противника. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Расчет работает быстро и слаженно.

«Нам поступает команда к бою. Экипаж грузится на машину и уезжает… По команде „залп“ производится выстрел, после чего складываемся и уезжаем. Вместе работаем уже чуть больше года, все друг друга знаем. Работаем по вражеским „опорникам“, по операторам БПЛА…» — рассказывает командир боевой машины с позывным «Джокер».

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
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