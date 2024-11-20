Александр Вучич призвал к мирным переговорам по Украине

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Президент Сербии уверен, что мир стоит на пороге ядерной войны.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Predrag Milosavljevic; 5-tv.ru

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Мир находится на предпоследней стадии перед ядерной катастрофой. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, комментируя разрешение атаковать ракетами Atacms российские регионы. Он призвал начать мирные переговоры как можно скорее и отметил, что в Кремле не блефуют, когда предупреждает о неминуемом ответе на угрозу безопасности страны.

«Люди, которые не знают президента Путина, говорят, что он не сделает этого, угрожает впустую. Те, кто так говорят, — ненормальные. Если под угрозой окажется безопасность Москвы, безопасность его сил, если он увидит, что нет другого выхода, я вам говорю, он не будет колебаться ни минуты», — предупредил Вучич.

Накануне Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России. В ней несколько принципиальных пунктов. Во-первых, решение об использовании ядерного оружия принимает президент. Во-вторых, агрессия против России любой страны из военного блока будет рассматриваться как действия всего блока.

Кроме того, даже удар оружием массового уничтожения по нашим базам за рубежом может спровоцировать ядерный ответ.

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