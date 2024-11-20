Задержанный гражданин ФРГ Гайдук признался, что уже почти год работает на Украину

Силовики «взяли» мужчину в Калининграде, когда нашли в его машине бутылку с прозрачной жидкостью.

Гражданин Германии Николай Гайдук, которого задержали в Калининградской области при попытке совершить диверсию на объектах энергетики России, уже год работает на украинскую спецслужбу. Кадры с допроса имеются в распоряжении 5-tv.ru.

Задержали Гайдука, когда он приехал в Калининградскую область. На машине с немецкими номерами он пересек Германию и Польшу. Правоохранители нашли в авто деньги, документы на имя Николая Гайдука и бутылку с прозрачной жидкостью, которую он якобы впервые увидел.

«Когда я заезжал сюда, ваши сотрудники меня схватили, предъявили эту бутылку», — сказал он.

Стоит отметить, что на сотрудничество со следствием он пошел сразу. Во время первого допроса мужчина рассказал, что к нему обратился подполковник одесской полиции в отставке Александр Жоров, который работает на спецслужбы Украины и занимается подрывной деятельностью против России. Знает Гайдук его уже давно.

Примечательно, что завербовали его не в Одессе, а в немецком городе Гамбург. Кроме того, как оказалось, взрыв газораспределительной станции в Калининграде в марте 2024 года — рук дело Гайдука. Спецслужбы России об этом знают. Во время второго допроса мужчина уже свободно стал обо всем рассказывать. Он поделился, что с украинской разведкой сотрудничает почти год.

«Разговор он повел о том, что если ты готов содействовать для окончания войны, какую-то лепту внести, чтобы война закончилась, то это ноябрь 2023 года», — вспомнил он слова Жорова.

При этом Гайдук не смог объяснить, как подрыв газопровода и теракты в сфере энергетики помогли бы завершению конфликта на Украине. В ходе допроса отметил: с украинскими спецслужбами сотрудничал, но убивать никого не собирался.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Калининграде задержан работавший на Украину подрывник — гражданин Германии.