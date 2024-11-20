Задержанный в РФ гражданин Германии Гайдук фотографировался с Шольцем

Работавший на спецслужбы Украины гражданин Германии Николай Гайдук, который намеревался устроить диверсию на объектах энергетики России, фотографировался с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Эксклюзивный кадр имеется в распоряжении 5-tv.ru.

Мужчину задержали в Калининградской области. Сам Гайдук в ходе допроса о своей жизни в Европе рассказывает неохотно. Тем не менее в его телефоне оперативники обнаружили фотографию с Олафом Шольцем. При этом неизвестно, знает ли немецкий политик, с кем сделал общий снимок.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, немец-подрывник Гайдук признался, что уже почти год работает на Украину. По данным правоохранителей, он прибыл из Польши для организации диверсионной деятельности на объектах энергетики нашей страны.