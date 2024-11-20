Сотрудничество укрепляется: Маск вместе с Трампом проследили за запуском ракеты Starship

Космический корабль компании SpaceX успешно закончил испытательную миссию.

Космический корабль Starship успешно закончил испытательную миссию. Аппарат компании SpaceX вышел на орбиту Земли и после серии тестов завершил свой уже шестой полет приводнением в Индийском океане.

Сама миссия проходила под наблюдением новоизбранного президента США Дональда Трампа. Он присоединился к своему соратнику Илону Маску на стартовой площадке в Техасе, где проходил запуск ракеты-носителя.

Присутствие Трампа подчеркивает, что сотрудничество с миллиардером только укрепляется. Весьма вероятно, что компанию SpaceX ожидает быстрый прогресс в разработке космических кораблей. По плану, они будут использоваться для миссий на Луну совместно с НАСА. А в будущем, возможно, и для полетов на Марс.