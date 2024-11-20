Наше все: как помидоры влияют на организм человека

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 105 0

Фельдшер Балан: помидоры поддерживают здоровье глаз

Пользы через край: помидоры благотворно влияют на организм человека

Фото: 5-tv.ru

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Этот овощ содержит массу витаминов.

Помидоры помогают поддерживать здоровье глаз. Об этом изданию Lenta.ru рассказала фельдшер Наталья Балан.

По словам медика, в томатах много ликопина — это мощный антиоксидант. Он снижет уровень холестерина, защищает клетки тела от старения и уменьшает риск возникновения болезней сердца.

«Помидоры содержат витамины А и С, а также бета-каротин, которые поддерживают здоровье глаз», — рассказала фельдшер.

Еще одно полезное вещество в составе помидора — калий. Он выводит из организма избыток натрия и корректирует давление, объяснила Балан. Овощ также насыщен витамином К и кальцием, они укрепляют кости. Еще томаты содержат клетчатку, она нормализует работу кишечника. Этот продукт за счет мягкого слабительного свойства способен улучшить общее состояние желудочно-кишечного тракта.

Томаты полезны как в свежем виде, так и после термической обработки. Отличие только в том, что при нагревании повышается содержание ликопина, но снижается уровень витамина С, пояснила Балан.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какой вред организму может нанести поедание помидоров.

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