Госдума в первом чтении приняла закон о спецсчетах для иноагентов

Иноагенты больше не смогут обогащаться за счет России. Сегодня Госдума приняла в первом чтении законопроект о спецсчетах. Их открытие станет обязательным. Пользоваться деньгами разрешат только после снятия статуса иноагента. Окончательно документ может быть принят до конца года. Все подробности — у корреспондента «Известий» Максима Приходы.

Иноагентская логика «что вы мне сделаете, я в другой стране» больше работать не будет. Тем, кто уехал за границу и действует в интересах недружественных государств, депутаты «выставят счета». Рублевые. Закрытые. Авторские отчисления лица, внесенные в список Минюста, смогут получать только на них.

«С начала специальной военной операции именно иноагенты стали главным инструментом натовской пропаганды по дискредитации России и наших вооруженных сил», — указал председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Прежде всего, речь идет о так называемых «творческих» релокантах — тех, кто, находясь за рубежом, продолжает получать гонорары за свои книги, песни, видеоконтент и прочие продукты авторской деятельности. Депутаты видят две причины ограничить иноагентов в финансовых правах: первая — сам факт вывода средств за границу не несет экономике страны ничего хорошего. И вторая, главная: тратят их они, в том числе, и на поддержку ВСУ.

Всего в реестр Минюста внесено 491 физлицо, из них 124 уехавших журналиста, 54 деятеля культуры, 51 политический деятель, 25 общественников и столько же блогеров.

«Вопрос, почему те, кто находятся под иностранным влиянием и за счет своей деятельности еще поддерживают тех, кто убивает наших бойцов, должны быть под контролем. Мне кажется, даже вопрос нелепо задавать, ответ на него очевиден», — отметила заместитель председателя Госдумы России Ирина Яровая.

При этом суммы отчислений для некоторых авторов — это миллионы рублей. Механику процесса депутаты видят так: иностранный агент или лицо, которое переводит ему деньги, открывает специальный рублевый счет в российском банке. На него будут поступать авторские отчисления, а сам хозяин счета сможет получить к нему доступ только в случае избавления от иноагентского статуса.

И такие случаи нередки. За все время из реестра иностранных агентов вычеркнули 207 человек. Однако, пока статус в силе, средства, зачисленные на этот счет, могут быть изъяты оттуда исключительно по решению суда и, как правило, не в пользу владельца.

«Доступ к счетам будет иметь только судебное решение, если будет таковое, по поводу взыскания с иноагента разного рода обязательств. У него могут быть обязательства перед детьми, перед государством, перед родителями, перед теми, кому он должен, а деньги не вернул», — объяснил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Законодатели подчеркивают: мера назрела давно.

«Если они иноагенты, с какого перепуга они будут получать наши деньги», — возмутился руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме России Сергей Миронов.

«До сих пор люди, которые поливают нашу страну грязью и финансируют армию Украины, получают доходы, которые идут с территории Российской Федерации, что недопустимо. И данный законопроект прекратит эти потоки», — отметил депутат Госдумы от фракции ЛДПР Иван Сухарев.

Соавторами законопроекта выступили 429 депутатов из всех думских фракций. Проголосовали единогласно. Тех, кто иноагентам сочувствует, в рядах депутатов нет. Больше нет. В мае 2023 года «Единая Россия» исключила из партии Магомеда Гаджиева*, который за европейский паспорт готов был сотрудничать с западными спецслужбами. Его мало того что признали иностранным агентом, еще объявили в розыск.

Среди иноагентов много тех, кто внесен в список террористов и экстремистов: это и некогда популярные телеведущие. Комики, актеры, музыканты — тоже высказываются против России и в своих выступлениях, и с площадей. Например, на митинге в Берлине. Немногие собравшиеся во главе с недавно выпущенными из тюрем коллаборантами машут украинскими флагами, требуют поставить ВСУ дальнобойные немецкие ракеты Taurus, призывают к дальнейшим санкциям против нашей страны. И на Охотном Ряду все это очень хорошо слышат.

«Их иначе как негодяями и предателями назвать нельзя», — указал председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

И, говоря об авторских отчислениях иноагентов, депутаты подчеркивают: эта рестрикция — первая из многих возможных. Они прекрасно знают, что у уехавших на нелюбимой родине осталась недвижимость и другие активы. Не исключено, что ко второму чтению законопроект будет дополнен.

* — признан иноагентом в России