Это страшное оружие может сработать через десятки лет, унося жизни уже мирных людей.

Никаких официальных заявлений на государственном уровне нет. Все утечки через средства массовой информации. Сегодняшняя The Times вновь нагнетает, сообщая, что использование британских ракет Storm Shadow для ударов, это лишь вопрос времени. Washington Post внезапно сообщает о новой угрозе. Якобы США планируют поставки противопехотных мин на Украину.

На самом деле, это страшное оружие. Установленные мины срабатывают даже через десятки лет, унося жизни уже мирных людей. Существует даже специальный Оттавский договор, участники которого отказались от использования этого оружия. В списке есть и Киев, но тогда зачем американцы начинают поставки? Тему продолжит корреспондент «Известий» Валентин Трушнин.

Поставка противопехотных мин одной из сторон конфликта в западном мире всегда считалась чем-то очень неприличным, сродни финансированию терроризма или распространению детской порнографии. Мир давно усвоил, что оружие неизбирательного действия, к которому относятся мины, опасно для мирных граждан.

«Любые противопехотные мины — это определенная проблема после завершения боевых действий. Потом разминировать территории огромные сложно. Это дорого, это приводит к определенным жертвам, в том числе даже в наше современное время», — отметил военный эксперт Дмитрий Корнев.

В 2022 году Байден еще пытался изображать цивилизованного политика и отказал Украине в поставках противопехотных мин. Но сейчас уже не до принципов.

«Успехи России на поле боя в последние месяцы заставили Белый дом найти новые способы помочь Киеву, особенно после победы избранного президента Дональда Трампа, который поклялся направить конфликт к скорейшему завершению», — пишет The Washington Post.

Возможно, Байден со своей администрацией войдет в историю как самая агрессивная «хромая утка», готовая развязать Третью мировую войну только ради того, чтобы усложнить жизнь своему политическому оппоненту.

«Когда утопающий хватается за соломинку. Это как бы последний, мягко говоря, удар той самой Демократической партии. Тех самых „великих“ конфликтологов, которые пообещали deep state (глубинному государству. — Прим. ред.) покончить с Россией», — заметил политолог, военный аналитик Вадим Мингалев.

Украина, кстати, еще в 1997 году вступила в Оттавскую конвенцию и отказалась от использования противопехотных мин. Как раз таких, которые собираются поставлять Киеву США. От самых маленьких, которые отрывают ступню, до тяжелых, выпрыгивающих мин, которые взрываются на высоте около двух метров.

Есть кассетные снаряды, которые с помощью натовских гаубиц способны засеивать целые поля мелкими боеприпасами. Но все они представляют большую угрозу не военным на поле боя, а мирным гражданам после войны.

«Они уже говорили о кассетных минах ранее. Они не предназначены для нанесения серьезного ущерба системе вооружения, но она наносит ущерб людям. Если исход не летален, но мины точно калечат. Люди могут потерять руку, кисть, ногу или что-то еще. Так и происходит, а для детей, я уверен, это будет смерть. И это большая проблема — ранения, которые получают гражданские лица спустя годы после окончания конфликта», — заметил подполковник армии США в отставке политолог Эрл Расмуссен.

Примечательно, что прямые исполнители нового витка эскалации обвиняют в этом Россию.

Трамп никак не комментирует эти события. До инаугурации ему опасно это делать. В США есть закон Логана, который запрещает неуполномоченным гражданам вмешиваться во внешние конфликты. Ну а Россия посылает Западу четкий сигнал: мы понимаем замысел команды Байдена, прекрасно видим цель этой провокации и будем вести себя соответственно.