Владимир Путин поздравил патриарха Кирилла с днем рождения

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Президент России позвонил главе РПЦ.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Сегодня Владимир Путин позвонил Патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу, которому исполнилось 78 лет. Глава государства поздравил предстоятеля Русской православной церкви с днем рождения. Как уточняют в пресс-службе Кремля, разговор президента и главы РПЦ был очень теплым.

Меж тем, в начале ноября Патриарх Кирилл поздравил президента России с праздником — с Днем народного единства. В телеграмме глава РПЦ подчеркнул, что патриотизм является залогом благополучия и процветания страны. Поздравление было опубликовано на сайте религиозной организации.

Ранее 5-tv.ru писал, что еще будучи принцем Чарльзом, 26 лет назад, король Великобритании Карл III заявлял о своем интересе к православию. Тему религии он затронул в переписке с ныне покойным другом Дадли Поплаком, дизайнером интерьеров, тесно сотрудничавшим с королевской семьей. В 1998 году в очередном послании приятелю Карл III называл православие единственной христианской конфессией, «не испорченной политкорректностью».

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