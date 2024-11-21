В Дагестане продолжается масштабная проверка АЗС

Больше 17 тысяч нарушений нашли ревизоры во время проверки автозаправочных станций в Дагестане. За последнее время там произошли несколько взрывов и возгораний на АЗС, а теперь выясняется, что авария угрожает чуть ли не каждой второй из 600 станций. Детали масштабной проверки — у корреспондента «Известий» Мурада Магомедова.

Опечатано судебным приставом на основании решения суда, колонка обмотана лентой. Эту АЗС закрыли недавно. Из-за каких нарушений, мы не знаем, но обратите внимание — прямо за заправкой два многоквартирных дома и напротив через дорогу тоже высотки. В 20 метрах от жилого дома владелец заправки построил свой огнеопасный объект.

Тотальные проверки заправок в Дагестане начались после трагедий — в августе прошлого года и в сентябре этого. При взрывах погибли 48 человек, более ста пострадали.

Проверяющие обнаружили 17 тысяч нарушений на автозаправочных станциях в Дагестане. И вот, что важно — почти пять тысяч нарушений касаются промышленной безопасности.

«Ни одно предприятие не лишено лицензии. Самая жесткая принятая мера — приостановка работы. Пока мы не привлечем к ответственности бенефициаров этих объектов, пока заправка не будет лишена лицензии, такие ситуации будут продолжаться», — говорит Сергей Меликов, глава республики Дагестан.

Кавказское управление Ростехнадзора предоставило нам результаты проверки 636 АЗС. Вот какие нарушения зафиксированы:

94 заправки, игнорируя утвержденный проект, установили дополнительные резервуары;

390 станций не проводили обязательные испытания прочности и надежности заправочных систем;

381 АЗС не настроила предохранительные сбросные клапаны — эти устройства защищают заправочную систему от чрезмерного давления;

на некоторых АЗС вовсе не было элементарных сигнализаторов загазованности, которые должны работать на заправках круглосуточно.

«Мы зафиксировали 167 случаев когда работники АЗС не проходили аттестацию в области промышленной безопасности в соответствии с федеральными нормами и правилами. Повышает ли это риск человеческой ошибки? По нашему мнению, да», — отмечает Марат Шихалиев, министр энергетики и тарифов республики Дагестан.

Общественники говорят, самые злостные нарушители — это небольшие и неприметные заправки.

«Такие маленькие неконтролируемые АЗС находятся в коррупционной связке с кем-нибудь из проверяющих, и получается, что они под покровительством незаконным, их не трогают, их не проверяют», — объясняет Арсен Магомедов, юрист, общественник.

Впритык к городской застройке заправочные станции стоят не только в Дагестане. По всей стране. И происшествия на АЗС не редкость.

В мае 2019-го мощный взрыв прогремел на заправке в Серпухове. Погибли три человека. В 2020-м в Краснодаре. Еще год спустя АЗС взлетела на воздух в Новосибирске. Там более 30 человек пострадали.

Трагедии в Дагестане, конечно, самые масштабные. Здесь десятки погибших, сотни раненых. В регионе после проверок АЗС выписаны штрафы на сумму почти пять миллионов рублей. По мнению чиновников, такие масштабные рейды позволят свести нарушения к минимуму.