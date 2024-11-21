Около 20 боевиков ВСУ пали под ударами российской артиллерии. Лучшее видео из зоны СВО
Опубликовано видео, как около 20 боевиков ВСУ пали под ударами БМ-21 «Град»
Фото, видео: Коновалов Алексей/ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Цели были поражены на часовоярском направлении спецоперации.
Расчет РСЗО БМ-21 «Град» нанес удар по позициям противника на часовоярском направлении зоны проведения специальной военной операции. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
В ходе выполнения боевой задачи был поражен опорный пункт ВСУ и уничтожено не менее 20 боевиков из подразделения спецназа.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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