Около 20 боевиков ВСУ пали под ударами российской артиллерии. Лучшее видео из зоны СВО

Цели были поражены на часовоярском направлении спецоперации.

Расчет РСЗО БМ-21 «Град» нанес удар по позициям противника на часовоярском направлении зоны проведения специальной военной операции. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

В ходе выполнения боевой задачи был поражен опорный пункт ВСУ и уничтожено не менее 20 боевиков из подразделения спецназа.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.