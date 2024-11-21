Международный турнир по художественной гимнастике «Небесная грация» стартовал в Катаре

В состязаниях участвует более 100 спортсменок из 25 стран.

В Катаре торжественно стартовал Международный турнир по художественной гимнастике — «Кубок «Небесная грация». Бороться за медали и главную награду будут больше сотни спортсменок из 25 стран. Поддержать наших участниц приехали воспитанницы спортивных школ из Белгорода и Курска. Такую возможность им предоставила Академия художественной гимнастики Алины Кабаевой. Кстати, сама олимпийская чемпионка активно тренировала спортсменок перед этими стартами. Из Дохи — большой репортаж корреспондента «Известий» Александра Мостославского.

Международный турнир по художественной гимнастике «Кубок «Небесная грация» — на Аравийском полуострове! В этом году он стартовал в Дохе, столице Катара. На арене — главный трофей соревнований — переходящий кубок, рядом с которым сразу пять олимпийских чемпионок: Лори Фанг, Александра Тимошенко, Юлия Барсукова, Евгения Канава и Алина Кабаева — дают старт нынешнему турниру.

«Спорт и искусство должны объединять людей и оставаться вне политики. Единственная цель международного турнира „Небесная Грация“ — популяризация художественной гимнастики как олимпийского вида спорта. Прекрасно, что мы здесь сегодня. Спасибо, Доха, за ваше гостеприимство!» — говорит олимпийская чемпионка Алина Кабаева, президент Международной Ассоциации клубов художественной гимнастики «Небесная грация».

На этих соревнованиях будет разыграно 14 комплектов медалей. Более 100 гимнасток из 25 стран мира выступят с личными программами, а еще шесть команд с групповыми упражнениями, покажут свое мастерство и поборются за места на пьедестале.

Выбор Катара местом проведения 4-го международного турнира «Кубок «Небесная грация» не случаен. Развитию спорта в этой стране уделяется особое внимание. Здесь даже ежегодный государственный праздник «Национальный день спорта» — не рабочий день.

За последние годы Катар стал «спортивной меккой Востока» — здесь уже состоялись соревнования высочайшего уровня. «Азиатские игры», чемпионаты мира по легкой атлетике и спортивной гимнастике, чемпионат мира по футболу.

Кстати, большая часть этих соревнований проходила именно здесь, на арене Aspire Dome, где на этот раз проходит международный турнир «Кубок «Небесная грация».

А одним из последних крупных мероприятий, которое здесь состоялось, был чемпионат мира по плаванию.

«Можете представить, что на этом месте был один из самых больших бассейнов в мире!» — обращает внимание Ахмед Аль Хассана, директор Aspire Dome.

Проведению подобных масштабных международных событий всегда предшествует колоссальная техническая подготовка. Вот и на этот раз сотни специалистов из России и Катара, перед открытием турнира, круглосуточно устанавливали десятки тонн оборудования. На арене Aspire Dome воплощали в жизнь самые смелые инженерные задачи и творческие идеи.

«Идея — раскрыть местную культуру и местный колорит, показать наш турнир в большом городе, как будто мы присутствуем в Катаре на площади и у нас происходит турнир», — объясняет Георгий Нечунеев, технический директор международного турнира «Кубок «Небесная грация».

В этом году гостями и зрителями этого турнира стали юные спортсменки из Белгорода и Курска.

«Конечно, девчонки наши в восторге! Они готовятся, они проживают за наших спортсменок, они рисуют плакаты, выдумывают кричалки. Интересно понаблюдать, какие будут новые упражнения, какая будет музыка, какие будут купальники. Конечно, мы будем потом что-то использовать на своих детях, пробовать и учиться, потому что такие спортсменки нас вдохновляют сильно!» — признается Вероника Бобрышева, тренер-преподаватель по художественной гимнастике (школа «Картинг»).

Воспитанниц школ художественной гимнастики пригласила в Катар Международная Ассоциация клубов художественной гимнастики «Небесная Грация», взяв на себя все расходы: перелет, питание, размещение, ну и конечно, лучшие места на трибунах, с которых эти дети увидят выступления своих кумиров.

«Я буду очень сильно болеть и волноваться за Марию Борисову! Она мне очень нравится за то, что она красиво танцует свои дорожки, легко делает прыжки и хорошо показывает свой артистизм», — говорит гимнастка из Курска Ксения Кунакова.

Многие российские и зарубежные участницы нынешних соревнования готовили свои головокружительные программы в Сочи в Международной Академии клубов художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой. Представительницы Филиппин, Кубы, Гватемалы, Венесуэлы и Киргизии занимались с россиянками на соседних коврах. Олимпийская чемпионка лично работала с гимнастками над элементом их будущих выступлений. Ассоциация клубов поддерживает талантливых гимнасток не только из России, но и со всего мира.

«Что бы ни случилось, вы работайте. Ничего никому не доказывайте, просто делайте свою работу. Давай, моя хорошая! С таким же настроением... Не плакать, не рыдать. И там нужно выходить и получать удовольствие от процесса. Тем более ты любишь выступать. Ты столько работаешь, я просто не верю, что ты не сможешь сделать чисто! Все ты сделаешь, потому что ты работаешь! Все будет хорошо. Ты так себя показала, ты так раскрылась, ты большая умница!» — напутствует гимнасток Алина Кабаева.

Не покидает своих воспитанниц олимпийская чемпионка и во время их выступлений в Катаре, мотивируя каждую гимнастку перед выходом.

«Молодец! Запомни, как ты это делала. Поняла? Сделала же! Молодец! Запомни это. Вот так все и делай. С сильными ногами, с сильными руками и умной головой!» — говорит Алина Кабаева Каролине Тарасовой.

В рамках нынешнего турнира впервые проходят соревнования в групповых упражнениях. Вот, например, китайские спортсменки готовятся к своему выступлению. В прошлом году, когда турнир «Кубок «Небесная грация» проходил в Пекине, они были зрителями, теперь стали участницами.

«Соревнования организованы на высочайшем уровне. Очень красиво. Все гимнастки, которые принимают участие в соревновании, великолепны!» — признает Ван Янгаоцин, гимнастка из Китая.

«Я считаю, что Международная Ассоциация клубов „Небесная грация“ дала огромный толчок развитию художественной гимнастики во всех странах, каждому клубу. Правила, по которым здесь выступают спортсменки, идеальны для развития гимнасток», — отмечает Ма Цяньхуэй, тренер из Китая.

А это участницы из Катара разминаются перед выходом на соревновательный ковер. В этой стране художественная гимнастика делает свои «первые шаги», но интерес к ней колоссальный и со стороны спортсменок, и со стороны властей.

«Наши культуры сильно отличаются. Конечно, заниматься гимнастикой в Катаре не так просто. Но, мы стараемся делать все возможное, чтобы развивать спорт и развиваться самим. Мы используем специальную закрытую форму и стараемся участвовать в любых соревнованиях», — говорит Самира Саид, менеджер команды Катара по художественной гимнастике.

«Я люблю гимнастику за грацию, за возможность показать свой внутренний мир! Я мечтаю попасть на Олимпийские игры, я бы хотела проводить мастер-классы и еще я мечтаю создать академию, как Алина Кабаева, собрать сильных тренеров и самой стать судьей», — говорит Махрин Максуд, гимнастка из Катара.

Эти масштабные соревнования в Дохе, продлятся до пятницы и закончатся вечером — грандиозным гала-концертом с участием легендарных российских артистов и спортсменов.