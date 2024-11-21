Урсула фон дер Ляйен спасла человека в самолете по пути в Брюссель

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 62 0

Bild: глава ЕК фон дер Ляйен спасла человека в самолете по пути в Брюссель

Глава ЕК фон дер Ляйен спасла человека на борту швейцарского авиалайнера

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/PETR STOJANOVSKI

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Это произошло во время перелета из Цюриха.

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен спасла жизнь пассажиру на борту авиалайнера. Об этом рассказал пассажир авиакомпании Swiss Air, сообщает немецкое издание Bild.

Утверждается, что это произошло во время перелета из Цюриха в Брюссель. Одному из пассажиров стало плохо, об этом сообщили экипажу.

«Как обычно, экипаж делает объявление и спрашивает, есть ли на борту кто-нибудь опытный, кто может помочь», — рассказал очевидец.

На просьбу откликнулась фон дер Ляйен, которая оказала первую помощь пассажиру. Самолет посадили в аэропорту Брюсселя в приоритетном порядке, а пациента передали прибывшей туда бригаде скорой помощи.

Глава ЕК изучала медицину в Высшей медицинской школе Ганновера. В 1991 году она получила докторскую степень. Долгое время работала в гинекологической клинике.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Урсула фон дер Ляйен стала главой Еврокомиссии. Она начала строить карьеру 40 лет назад.

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