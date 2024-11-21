Ракета «Союз-2.1а» с грузовым кораблем стартовала с космодрома Байконур

|
Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 50 0

Стыковка с модулем «Поиск» российского сегмента МКС должна произойти 23 ноября в 17:36 по московскому времени.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Ракета «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Байконур с грузовым кораблем «Прогресс МС-29». Об этом стало известно во время прямой трансляции на сайте госкорпорации «Роскосмос».

Уточняется, что на борту грузового корабля находятся 1155 килограммов сухих грузов для экипажа и систем Международной космической станции (МКС), а также 869 килограммов топлива для ее дозаправки, 420 килограммов питьевой воды и 43 килограмма азота, чтобы пополнить атмосферу станции.

Когда ракета выведет корабль на низкую околоземную орбиту, его полет к МКС продлится два дня. Стыковка с модулем «Поиск» российского сегмента МКС должна произойти 23 ноября в 17:36 по московскому времени. Согласно данным «Роскосмоса», грузовой корабль проведет на орбите 186 суток.

Ранее 5-tv.ru писал, что камеры небоскреба сняли МКС над Петербургом. Отличить МКС от самолетов, по словам экспертов, можно по траектории. Движется она с запада на восток, над южными горизонтами. Поймать МКС можно не только в Петербурге, но и в Москве и других городах.

+1° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
100.68
0.46 106.08
0.27
Счастливый билетик 2025: каким знакам зодиака несказанно повезет в год Зм...

Последние новости

21:31
Путин: напрасно сомневаться в готовности РФ к любому развитию событий
21:04
Не смогут перехватить: на что способны баллистические ракеты «Орешник»
20:49
Mediascope отмечает 30-летие
20:40
«По гуманитарным соображениям»: РФ будет заранее предлагать мирным украинцам покинуть опасную зону
20:28
Утрата дня 22 ноября: кто сегодня умер
20:25
«Ответ всегда будет»: полное видео обращения Владимира Путина об ударе баллистической ракетой «Орешник»

Сейчас читают

Токсиколог Кутушов назвал четыре опасных продукта, которые нельзя есть на завтрак
«Несколько лукавит»: адвокат Блиновской об итогах очередного судебного заседания
Автомобиль сбил женщину и коляску с ребенком в Ленинградской области
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Как знаки зодиака встречают Новый год — веселый гороскоп