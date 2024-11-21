Первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова покидает свой пост

Первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова покидает свой пост со 2 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

«Ольга Скоробогатова — один из главных архитекторов многих ключевых инновационных проектов на финансовом рынке в России. Ее стратегическое видение и умение воплощать в жизнь сложные технологические решения позволили создать в России продвинутую платежную инфраструктуру, которой мы можем по праву гордиться», — цитирует пресс-служба слова главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной.

Она также отметила, что многие российские сервисы, которыми ежедневно пользуются миллионы граждан, появились, в том числе, благодаря Скоробогатовой. Набиуллина поблагодарила коллегу за работу и пожелала ей успехов в будущем.

Скоробогатова занимала должность замглавы Центробанка России с 1 сентября 2017 года, а в 2016 году она была награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Известно, что на место Скоробогатовой уже назначена директор департамента информационных технологий Банка России Зульфия Кахруманова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что методы для сдерживания высоких темпов инфляции обсудили на пленарном заседании Госдумы.