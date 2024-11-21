В Москве состоялась конференция Mediascope

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 29 0

В этом году она приурочена к 30-летию компании.

В Москве состоялась конференция Mediascope

Фото: Mediascope

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В Москве состоялась ежегодная конференция Mediascope, технологичной исследовательской компании, лидера российского рынка медиаисследований, мониторинга рекламы и СМИ. В этом году конференция посвящена 30-летию деятельность организации.

«Мы представим новые возможности анализа данных, взгляд на медиатренды, а также актуальные разработки и технологии. Вы сможете узнать, как наши решения помогают ориентироваться в стремительно меняющемся мире данных и открывают новые перспективы для решения задач индустрии. Присоединяйтесь к нам, чтобы вместе осветить настоящее и заглянуть в будущее медиаизмерений!» — отмечается в пресс-релизе, опубликованном на портале.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве вручили премию «МедиаБренд». Наши коллеги — петербуржский городской телеканал 78 — стали победителями в номинации «Лучший проморолик регионального ТВ». Победу телеканалу обеспечил оригинальный взгляд на достопримечательности Северной столицы и старание авторов медиа сделать все так, чтобы зрителя «не укачало» раньше времени.

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