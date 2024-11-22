Российские зенитчики поразили несколько беспилотников ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 46 0

Опубликовано видео, как российские зенитчики уничтожили несколько БПЛА ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

ВС РФ успешно применяют ЗРК «Тор-М2» в зоне проведения спецоперации.

Расчет зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» группировки войск «Запад» уничтожил беспилотники ВСУ в зоне проведения СВО. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

У современных ЗРК есть весь арсенал слежения и сопровождения авиации и БПЛА противника. Наши зенитчики способны поражать широкий спектр целей: самолеты, вертолеты, беспилотные летательные аппараты и баллистические ракеты.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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