Все по-честному: звезды на красной дорожке Реальной премии Music Box

Приехавшие на мероприятие артисты волновались особенно — раньше за них голосовали зрители, а теперь экспертный совет.

Марафон светских вечеринок продолжается, а значит — самое время посплетничать. Реальная премия Music Box объединила сегодня всех: начиная с недавно «выстреливших» артистов, заканчивая классикой — Бузовой и Басковым. Волнение было особенным, ведь раньше за них голосовали зрители, а теперь экспертный совет, состав которого озвучили только во время церемонии.

Кто стал ведущим премии, выходит ли Ольга Бузова замуж, в чем пришла Катя Лель, зачем Лере Кудрявцевой друзья в шоу-бизнесе, почему Карина Нигай была такой грустной — подробнее в фоторепортаже 5-tv.ru.