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Гевондян Каринэ
Гевондян Каринэ 47

Все по-честному: звезды на красной дорожке Реальной премии Music Box

Приехавшие на мероприятие артисты волновались особенно — раньше за них голосовали зрители, а теперь экспертный совет.

Марафон светских вечеринок продолжается, а значит — самое время посплетничать. Реальная премия Music Box объединила сегодня всех: начиная с недавно «выстреливших» артистов, заканчивая классикой — Бузовой и Басковым. Волнение было особенным, ведь раньше за них голосовали зрители, а теперь экспертный совет, состав которого озвучили только во время церемонии.

Кто стал ведущим премии, выходит ли Ольга Бузова замуж, в чем пришла Катя Лель, зачем Лере Кудрявцевой друзья в шоу-бизнесе, почему Карина Нигай была такой грустной — подробнее в фоторепортаже 5-tv.ru.

Все по-честному: звезды на красной дорожке Реальной премии Music Box

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Изящный и улыбчивый Дмитрий Колдун, который на этой премии, наконец, получил роль ведущего. Со всеми был доброжелательным, но Люсе Чеботиной не повезло — отказался здороваться.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Вечно молодая Катя Лель собственной персоной. Сложилось впечатление, что все разговоры этого вечера были посвящены инопланетным историям — и смешно, и грустно.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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В отличие от Колдуна, Анна Калашникова почтила всех гостей вниманием: с каждым поговорила по несколько минут. Рады ли собеседники певицы такому раскладу — непонятно.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Карина Нигай предстала в новом амплуа: томный взгляд, ни грамма улыбки и скромное поведение. На вопрос: «Не заболела ли?», ответила, что «просто подводит итоги года». Видимо, они не так радужны, иначе чем еще можно оправдать такую грусть на лице?

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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А вот Terry на пике, ведь «Домофон» настолько всем понравился, что композиция 2018 года до сих пор в чартах. Счастливый и заряженный, что тут добавить.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Олечка Бузова и её испуганный взгляд на этом фото совсем не олицетворяют ее реальное поведение на дорожке — она была абсолютно счастливой. Видимо, свадьбы артистки мы все-таки дождемся. Олег Майами, поспеши!

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Лера Кудрявцева, видно, совершенно не владеет временем — вечер посетила лишь к концу. Однако, время провела с пользой: и с Колдуном пофлиртовала, и галстук Буйнову поправила, и Баскова рассмешила.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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