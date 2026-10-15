«Ей выгодно»: Костенко объяснила, почему Бузова продолжает упоминать Тарасова
История развода телеведущей и футболиста спустя годы остается поводом для публичных выпадов.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Жена футболиста Тарасова обвинила Бузову в пиаре на имени мужа
Модель Анастасия Костенко считает, что телеведущей Ольге Бузовой выгодно периодически возвращаться к теме бывшего мужа Дмитрия Тарасова ради пиара. Об этом модель рассказала в реалити-шоу, эксклюзивные кадры из которого оказались в распоряжении StarHit.ru.
«В наше время выигрывает тот, у кого сильнее пиар. Я понимаю, что имя его бывшей жены будет всплывать еще долго, потому что, прежде всего, это выгодно ее пиар-концепции», — сказала Костенко.
По словам модели, со временем она перестала остро реагировать на подобные упоминания.
«Поэтому уже отношусь к этому спокойно. В этой истории каждый получил, что хотел: Дима получил семью, его бывшая супруга получила славу», — добавила она.
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко начали встречаться в конце 2016 года после развода футболиста с Ольгой Бузовой. Новый роман спортсмена активно обсуждали в интернете, а Костенко обвиняли в том, что она стала причиной расставания бывших супругов. Сами Тарасов и Костенко неоднократно это отрицали.
В 2018 году пара поженилась. В семье растут четверо детей: Милана, Ева, Алексей и Ярослав.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что модель Анастасия Костенко прокомментировала начало отношений с футболистом Дмитрием Тарасовым и заявила, что считает роль любовницы недопустимой. По ее словам, если мужчина состоит в браке, сначала он должен завершить прежние отношения, и только после этого начинать новые
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