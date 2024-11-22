Четыре человека пострадали в столичном регионе во время шторма

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Порывы ветра достигали 25 метров в секунду, десятки машин повреждены.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Начинаем с непогоды в столичном регионе. Москву и область накануне вечером накрыл шторм. По сообщениям метеослужб, выпала почти половина месячной нормы осадков. Так дождливо в столице поздней осенью — последний раз было аж в 1994 году.

Между тем, порывы ветра достигали 25 метров в секунду. Этого достаточно, чтобы с корнем вырвать десятки деревьев. По последним данным, из-за упавших веток пострадали четыре человека. Но обошлось без серьезных травм.

А вот многим автовладельцам теперь предстоит дорогостоящий ремонт. Ветер подхватывал все, что оказалось плохо закреплено. С домов срывало облицовку и кровлю, рушились строительные леса.

А в Саратове непогода привела к трагедии. Сильный ветер опрокинул остановку — и та упала на женщину. С тяжелыми травмами ее доставили в больницу. Но несмотря на оказанную помощь — пострадавшая скончалась. Детали трагедии сейчас выясняют следователи и прокуратура.

Ранее 5-tv.ru писал, что Россия поставит на Кубу четыре мобильных электростанции в качестве помощи после урагана.

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