Отбей мяч: в Москве проходит первый чемпионат России по паделу

Новый вид спорта, похожий на теннис, набирает популярность.

Москва принимает участников Чемпионата России по паделу. Похожий на большой теннис, этот вид спорта зародился в Мексике — в начале 1970-х. У нас игрой заинтересовались относительно недавно. Всего несколько лет назад первые состязания прошли в Воронеже. Ну, а сегодня ракетки в руки взяли уже сотни спортсменов и любителей в разных регионах России. Поклонники падела говорят, что даже новичок довольно быстро может овладеть техникой. Корреспондент «Известий» Владислав Харченко вышел на корт.

Илья — один из самых опытных тренеров по паделу в этом спортивном центре. Свой путь начал с тенниса и отдал этому виду спорта больше 20 лет. Но, пару лет назад заинтересовался паделом и уехал на обучение в Испанию. Там тренировался с лучшими игроками и набирался опыта, которым сейчас делится со своими подопечными.

Ученики Ильи уже участвуют в профессиональных турнирах. Николай играет всего три месяца, но уже принимал участие в соревнованиях и дошел там до одной восьмой финала, где они с партнером уступили будущим победителям турнира.

«Вообще, порог входа ниже, чем в теннисе. Там нужно месяцев семь-восемь заниматься, чтобы технику поставить, чтобы какие-то розыгрыши получались. Тут в этом плане проще», — признается Николай, игрок в падел.

Падел придумали в Мексике в 1970-е годы прошлого века. Но, в России он стал популярным всего несколько лет назад. Первый спортивный клуб появился в Воронеже, а на официальном уровне этот вид спорта был зарегистрирован только в 2019 году.

«Последний год прям появился большой бум на развитие падела. В Москве уже открылись около десяти клубов, также клубы начинают открываться в регионе. Я знаю, что в ближайшие годы корты будут открываться по всей России. И число занимающихся им будет расти в геометрической прогрессии», — заявляет Алексей Мероноситский, тренер падел-теннис клуба в Новосибирске.

Падел-теннис уже завоевал сердца российских звезд спорта. Бывший футболист сборной России Александр Мостовой о паделе узнал еще 30 лет назад, выступая за испанскую «Сельту», но ракетку взял в руки только после завершения карьеры.

«Чем он привлекателен? Да тем, что он легкодоступный вид спорта. Здесь любой человек, который, даже не умея играть в тяжелую и трудную игру как теннис, может попробовать себя здесь и спокойно начать играть. Две ракетки, площадка небольшого размера, стены. Если в большом теннисе ты ударишь хорошо, то не сможешь мяч поймать, то здесь ты можешь его спокойно пропустить, он от стеночки, от стекла отскочит — и ты продолжаешь игру», — отмечает Мостовой.

Нельзя сказать, что падел более безопасен чем шахматы или шашки, но уж точно менее травмоопасен, чем теннис.

«Этот спорт безопаснее, чем, например, теннис, от которого он произошел. Просто по интенсивности спортивных упражнений, времени, по более короткому корту, по другой ракетке», — перечисляет Евгений Фомин, врач-психиатр, к. м. н.

По престижности падел можно сравнить с большим теннисом и гольфом. Но при этом он более доступный и неформальный.

Аренда корта для занятия падел-теннисом в Москве и Санкт-Петербурге стоит три-четыре тысячи рублей в час на группу из четырех человек. За занятия с тренером придется заплатить в среднем от двух до трех тысяч рублей. Цена на специальные кроссовки для падела варьируется от восьми до десяти тысяч. Также вместо них подойдут грунтовые теннисные. Хорошая ракетка для начинающих будет стоить 15 тысяч, сумка — примерно шесть. Набор мячей из четырех штук — около одной тысячи рублей.

Падел вобрал в себя по чуть-чуть из многих видов спорта. Из пинг-понга — подачу снизу. Из пляжного тенниса ракетку, напоминающую весло. Остекление и металлические стены пришли из сквоша, а многие удары пришли из большого тенниса.

Этот удар называется — «вибора». Он очень похож на «смэш» в теннисе. Наносится с передней части корта в ответ на так называемую свечку. Но, только «смэш» бьется прямым ударом, то «вибора» — резаным и поэтому в паделе она более эффективна, так как если правильно нанести удар, ответить на него соперник вряд ли сможет.

Отечественный падел, несмотря на свою молодость, уже может похвастаться спортсменами, которые занимают призовые места на международных соревнованиях. И уже в ближайшие выходные в Москве в рамках чемпионата России по паделу сильнейшего приедут выявлять лучшие игроки из всех регионов страны.