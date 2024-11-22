Прочь от вредного холестерина: как питаться при сердечно-сосудистых заболеваниях

Не следует перегружать организм неправильной и тяжелой едой.

Людям, страдающим от сердечно-сосудистых заболеваний, стоит задуматься о своем рационе — лучше отказаться от продуктов, содержащих холестерин. Об этом «Известиям» рассказал главный кардиолог Центрального федерального округа Сергей Проваторов.

Как отметил эксперт, правильное питание помогает значительно уменьшить количество «плохого» холестерина в крови. Так, лучше ограничить потребление соли, вызывающей отеки и повышение артериального давления. Кроме того, следует сократить животный жир.

«Жирная еда животного происхождения, к которой относятся мясные консервы, свинина, жирная птица, все виды субпродуктов, колбасы, копчености и сало, богата вредным холестерином, который откладывается в сосудах в виде бляшек. Они могут нарушать кровоток, в том числе и в сосудах, питающих само сердце», — объяснил специалист.

Врач посоветовал не налегать на кофеиносодержащие и тонизирующие напитки, а также предложил и вовсе отказаться от спиртного.

В рационе следует увеличить потребление продуктов, богатых калием — чаще стоит есть бананы, виноград, картофель, тыкву, киви и другие фрукты и овощи.

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