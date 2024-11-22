Запрет на экспорт бензина из России будет снят досрочно

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 47 0

Об этом рассказал вице-премьер страны Александр Новак.

Правительство досрочно отменит запрет на экспорт бензина

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Запрет на экспорт бензина из России отменят досрочно — не позднее этого года. Об этом в беседе с журналистами рассказал вице-премьер страны Александр Новак.

Он ответил на вопрос, отметив, что снятие запрета произойдет раньше 1 января 2025-го.

«Сейчас готовятся документы», — поделился Новак.

Однако точной даты пока нет. Причем вице-премьер подчеркнул, что процедура случится в любом случае — «не важно, с 1 декабря или нет».

Запрет на вывоз бензина за границу, кроме стран Евразийского экономического союза, действует в РФ с 1 марта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Новак сообщил о готовности РФ наращивать поставки угля в КНР. Товарооборот между странами за десять месяцев текущего года достиг почти 200 миллиардов долларов. На 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом треть товарооборота составляет энергетика.

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