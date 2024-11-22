Российские силы освободили населенный пункт Новодмитровка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны страны.

«Подразделения группировки войск „Центр“ продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Ленинское, Новоалексеевка, Новоселидовка, Ильинка и Новодмитровка ДНР», — рассказали в ведомстве о ходе спецоперации с 16 по 22 ноября текущего года.

Отмечается, что в ходе боев было отражено 68 контратак со стороны боевиков ВСУ.

Спецоперация России на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.