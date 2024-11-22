ВС РФ освободили населенный пункт Новодмитровка в ДНР

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 38 0

ВСУ продолжают нести потери на поле боя.

ВС РФ освободили населенный пункт Новодмитровка в ДНР

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Российские силы освободили населенный пункт Новодмитровка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны страны.

«Подразделения группировки войск „Центр“ продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Ленинское, Новоалексеевка, Новоселидовка, Ильинка и Новодмитровка ДНР», — рассказали в ведомстве о ходе спецоперации с 16 по 22 ноября текущего года.

Отмечается, что в ходе боев было отражено 68 контратак со стороны боевиков ВСУ.

Спецоперация России на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

 

+1° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
100.68
0.46 106.08
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:12
ЮНЕСКО отказалась выдать аккредитации журналистам РФ на заседание МПРК
17:02
Организацию «Форум свободных государств постРоссии»* признали террористической
16:58
Росгвардейцам вручили боевые награды за проявленный на СВО героизм
16:45
«Это красная черта»: на Западе отреагировали на удар «Орешником»
16:42
Член казанской ОПГ: в деле об афере с квартирой Долиной появился новый фигурант
16:24
Лавров: Зеленский испугался ответа России на удары дальнобойными ракетами

Сейчас читают

Токсиколог Кутушов назвал четыре опасных продукта, которые нельзя есть на завтрак
«Путин не блефует»: что известно о ракете «Орешник» и чем она опасна для Запада
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год