ВСУ продолжают нести потери на поле боя.
Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников
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Российские силы освободили населенный пункт Новодмитровка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны страны.
«Подразделения группировки войск „Центр“ продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Ленинское, Новоалексеевка, Новоселидовка, Ильинка и Новодмитровка ДНР», — рассказали в ведомстве о ходе спецоперации с 16 по 22 ноября текущего года.
Отмечается, что в ходе боев было отражено 68 контратак со стороны боевиков ВСУ.
Спецоперация России на Украине
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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