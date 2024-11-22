Не модернизация: «Орешник» создан на базе новейших разработок

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 111 0

Путин: это не переработки советской ракеты, а современная система

Модернизация Орешника

Фото: Минобороны РФ/ТАСС

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Владимир Путин провел совещание с руководством Минобороны РФ и представителями ОПК.

«Орешник» не является модернизированной советской ракетой, это абсолютно новое вооружение. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на совещании с руководством Минобороны РФ и представителями оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Глава государства отметил, что всем известно о грандиозных достижениях СССР, но «Орешник» создана на базе современных, новейших разработок.

«И обязан сказать, что в сегодняшних условиях, когда мы сталкиваемся с новыми возрастающими угрозами и вызовами, работа над такими системами вооружения имеет особое значение, можно сказать, жизненно важное значение для нашей страны», — заключил Владимир Путин.

Ранее 5-tv.ru писал, что Россия работает над целой линейкой ракет средней и меньшей дальности. Владимир Путин также отметил, что решение о серийном производстве баллистической ракеты «Орешник» уже принято. Глава государства 21 ноября объявил об успешном испытании баллистической ракеты. Тогда он сообщил, что ракета поразила промышленный комплекс «Южмаш» в Днепропетровске.

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