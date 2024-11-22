Путин: Россия работает над целой линейкой ракет средней и меньшей дальности

Россия работает над целой линейкой ракет средней и меньшей дальности. С таким заявлением выступил глава российского государства Владимир Путин в ходе совещания с руководством Минобороны РФ и представителями ОПК.

«Сейчас еще несколько российских систем РСМД проходят испытания, их тоже планируется производить серийно», — прокомментировал планы российского ОПК президент.

Он также отметил, что решение о серийном производстве баллистической ракеты «Орешник» уже принято.

Владимир Путин 21 ноября объявил об успешном испытании баллистической ракеты «Орешник». Тогда он сообщил, что ракета поразила промышленный комплекс «Южмаш» в Днепропетровске. Президент также объяснил, что сегодня у западных стран нет оружия, которое способно было бы противостоять «Орешнику».

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Россия не обязана предупреждать США о запуске ракет малой и средней дальности, однако США узнали о применении «Орешника» из-за автоматического оповещения.