«Хочу, чтоб счастье пришло»: дочь Бородиной отправилась в театральную школу

Телеведущая показала, насколько младшая наследница артистична и талантлива.

Телеведущая Ксения Бородина решила отдать младшую дочку Теону в театральную школу. В социальной сети знаменитость показала талант наследницы, которая со сцены прочитала монолог Золушки из одноименного фильма с Яниной Жеймо по пьесе Шварца.

«Хочу, чтоб счастье пришло ко мне. Мне так надоело делать подарки самой себе ко дню рождения и другим праздникам. Где же вы, добрые, добрые люди?» — завершила выступление Теона.

Звездная мама в этот момент находилась в зрительном зале и восхищалась талантом дочки.

«Моя любовь пошла в театральную школу и делает свои первые шаги! Горжусь», — написала Бородина.

К слову, помимо воспитания детей, у Бородиной две дочки, она не забывает и о своей личной жизни. После развода с бизнесменом Курбаном Омаровым долгое время телеведущая была одна, но несколько месяцев назад она рассекретила отношения с Николаем Сердюковым. Мужчина младше знаменитости на пять лет, но пару это не смущает.

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